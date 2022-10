Boxe | salta il super match tra Tyson Fury e Anthony Joshua Gipsy King sfiderà Chisora il 3 dicembre

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Le trattative per organizzare l’attesissimo incontro trasono definitivamentete. Sembrava tutto fatto un mesetto fa, ma poi ci sono stati degli intoppi e i due britannici non hanno trovato l’accordo per dare vita a quello che sarebbe stato uno deipiù attesi degli ultimi anni. Il Campione del Mondo WBC dei pesi massimi aveva annunciato il ritiro lo scorso 23 aprile dopo aver battuto Dillian Whyte, ma ci ha poi ripensato ed è entrato in trattativa con. Non trovando l’accordo con AJ, il Colosso di Manchester ha deciso di affrontare Derekil prossimo 3al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Il rinominatoincrocerà i guantoni con ...