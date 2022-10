Borsa | Milano incerta con Europa | positive Eni e Tim

Money.it

è debole , in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una direzione definita. Pensosa Francoforte , con un calo frazionale dello 0,64%; tentenna Londra , con un ...Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee. Anche ladisi allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità. L' Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%... Borsa di Milano oggi 19 ottobre: Ftse Mib in debole calo Borsa di Milano oggi 20 ottobre: il Ftse Mib non trova una precisa direzione e resta incerto nei primi minuti di scambi. Lo spread avanza verso i 240 punti nel giorno di inizio consultazioni.(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Piazza Affari nei primi scambi conferma il suo avvio incerto in linea con le altre Borse europee, che sembrano attendere le decisioni della prossima settimana della Bce. A ...