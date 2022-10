Borsa | Milano chiude in rialzo | +1 | 07%

Ladiè trascinata dai titoli energetici , in scia al rialzo del prezzi del greggio. Balzano Saipem , dopo l'aggiudicazione di un maxi - contratto dal valore di circa 4,5 miliardi di ...Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,07% a 21.701 punti. . 20 ottobre 2022Balzo del gas (+10%) dopo una fase di forti cali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 ott - Le trimestrali Usa, in molti casi sopra le attese, tornano protagoniste sui mercati finanziari, ...(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Si confermano positive nel finale le principali borse europee, in linea con l'andamento degli indici Usa, in rialzo entrambi di oltre l'1%. Milano è la migliore (Ftse Mib ...