Bonus patente fino a 2500 euro | a chi spetta e come richiederlo

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Social. . È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il testo relativo al, per l’erogazione di un voucher destinato a coloro che vogliono prendere laper la guida dei mezzi pesanti. Il voucher ha un importo non superiore a 2.500e va utilizzato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2026 per la formazione professionale di nuovo personale che voglia diventare autista nel settore del trasporto merci e persone. Vediamo ora nel dettaglio chi può fare la domanda e dove.Leggi anche –>200, alcuni pensionati dovranno restituirlo: ecco chi È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il testo relativo al, la misura decisa dal governo di Mario Draghi che prevede lo stanziamento ...

Arriva ilda 2.500 euro . A definirne i dettaglio è il Decreto appena pubblicato sulla gazzetta ufficiale. In particolare, il provvedimento disciplina i criteri e le modalità di concessione ed ...Indice In cosa consiste ilautoscuola autisti: a chi spetta Come richiedere ilAutotrasportatori In cosa consiste ilSi tratta dell' incentivo previsto ...Pubblicato in Gazzetta ufficiale il testo del decreto con incentivi per conseguire i titoli di guida per i mezzi pesanti. Il “caso” Venezia ...Bonus patente, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto contenente le modalità per richiedere l’agevolazione rivolta ai giovani tra i 18 e i 35 anni.