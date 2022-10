Bonus patente da 2 500 euro per chi vuole lavorare nell' autotrasporto | a chi spetta e come richiederlo

Arriva ilda 2.500 euro . A definirne i dettaglio è il Decreto appena pubblicato sulla gazzetta ufficiale. In particolare, il provvedimento disciplina i criteri e le modalità di concessione ed ...Indice In cosa consiste ilautoscuola autisti: a chi spetta Come richiedere ilAutotrasportatori In cosa consiste ilSi tratta dell' incentivo previsto ...Pubblicato in Gazzetta ufficiale il testo del decreto con incentivi per conseguire i titoli di guida per i mezzi pesanti. Il “caso” Venezia ...Bonus patente, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto contenente le modalità per richiedere l’agevolazione rivolta ai giovani tra i 18 e i 35 anni.