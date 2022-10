LA NAZIONE

L'assessore Monni ha incontrato sindacati ed enti locali: confermati i 13 milioni per eliminare i veleni. Persiani: 'Ora azioni concrete'. Lorenzetti: 'Stop polemiche, si parta'. Cgil, Cisl e Uil: '...È stato un decreto del dicembre 2020 a dare ilagli interventi nei siti. Ne sono stati trovati in tutte le Regioni, ma alcuni particolarmente critici sono stati intercettati al Sud. Le... Bonifiche, via al tavolo istituzionale "Sono una priorità della Regione" Quando le cose fun­­zionano è be­ne sottolinearlo. Così vale certamente la pena soffermarsi su quanto accaduto a Rac­co­nigi, dove la sinergia tra le pubbliche amministrazioni (Regio­ne e Comune, in p ...L'Aquila. “Prendiamo atto della decisione di spostare le elezioni dei consorzi e di prorogare di fatto lo stato di commissariamento che, come credono alcuni, dovrebbe risolvere la situazione economico ...