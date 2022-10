Bologna | i convocati di Motta per il Cagliari | torna Arnautovic

Fantacalcio ®

Il Cagliari torna a sfidare una squadra di Serie A: domani la gara di Coppa Italia contro ildi Thiago Motta. Idi mister Liverani Il tecnico del Cagliari Fabio Liverani ha stilato la lista dei giocatoriper il match contro ilvalevole per i sedicesimi di ...Commenta per primo Portieri: Radunovic, Lolic, Aresti Difensori: Carboni, Capradossi, Veroli, Barreca, Zappa, Obert Centrocampisti: Dossena, Viola, Deiola, Cavuoti, Lella, Kourfalidis, Di Pardo ... Bologna, i convocati per il Cagliari: la decisione su Arnautovic il Bologna è ora chiamato a dare continuità di rendimento e trovare la prima vittoria col tecnico italo-brasiliano in panchina: per farlo, riecco Marko Arnautovic. L’allenatore ha diramato la lista ...In attesa di vedere gli schieramenti ufficiali di stasera, con il fischio d'inizio che avverrà alle 21:00, ecco l’elenco dei convocati ...