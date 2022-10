Bollettino Covid-19 oggi | giovedì 20 ottobre | contagi | morti e guariti regione per regione

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Nuovo appuntamento con il-19 con gli aggiornamenti relativi alla giornata di202022. Nuova giornata di analisi e monitoraggio della curva epidemiologica da parte del Ministero della Salute e dell’ISS, in collaborazione con le singole regioni che continuano a pubblicare ilcon i dati relativi adal Coronavirus. Ecco i dati relativi alla giornata disi registrano 40.563 nuovi, 84, 48.592, 38.752 tamponi molecolari, 242 ricoverati in terapia intensiva, 7.025 ricoverati nei reparti ordinari. Sono inoltre 8.116 gli attualmente positivi in meno per un totale di ...

Sky Tg24

Sono 3.657 i nuovi contagi danel Lazio secondo ildi oggi, 20 ottobre. Si registrano inoltre altri 6 morti. A Roma i nuovi casi sono 1.858. 'Oggi nel Lazio, su 4.419 tamponi molecolari e 17.332 tamponi ...L'ultimodell'Istituto superiore di sanità indica un Rt in aumento; si sta osservando ... Bisogna però capire se si tratta di accessi per- 19, ovvero il soggetto è giunto all'... Covid, news. Bollettino: 40.563 casi e 84 morti. Tasso di positività al 17,7%. LIVE Sono stati registrati -37 ingressi nei reparti ordinari e altri -9 in terapia intensiva. Le vaccinazioni Covid in Italia Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato ...Sono 40.563 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 41.712, qui il bollettino). Sale così ad almeno 23.254.633 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e ...