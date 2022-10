Bollette | aumenti vertiginosi? Interviene lo Stato | ecco cosa cambia

Leggi su chenews

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Lehanno messo in seria difficoltà tantissime famiglie italiane. Per i cittadini, loha teso la mano in maniera importante. Saranno vietati gli, la novità presente nel DL Aiuti. Gli ultimi anni hanno acceso una pressione su famiglie e consumatori molto alta. Una pressione che non accenna minimamente a calare e che causa sempre più instabilità. Tra tante cattive notizie, arriva una positiva strutturata nel DL Aiuti che pone il divieto per glisulle. Fonte foto: Adobe StockI costi energetici sono sempre più saliti. I prezzi hanno toccato numeri mai visti prima d’ora.che si sono realizzati anche, in un certo senso, in maniera inaspettata. Anche perché alcuni settori non sono stati toccati dalla crisi ma hanno comunque ...