Bolletta da quasi 12mila euro | il pizzaiolo Lioniello | “E’ una pagliacciata”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) “Quando finirà questa?”. A chiederselo è Salvatore, notocasertano, che come tanti commercianti si ritrova a dover far fronte ai costi triplicati di luce e gas. Su Facebook, in queste ore, l’imprenditore ha pubblicato una foto in cui mostra laimminente da pagare:, cifra a cui si aggiungono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

