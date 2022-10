Bobby Joe Long’s Friendship Party dal vivo al Monk per la presentazione del nuovo album “AOH!”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) “” è il titolo dell’ultimodella formazione romanaJoe, pubblicato lo scorso giugno da Aldebaran Records. IJoeanche conosciuti come Oscura Combo Romana, sono una band drama-synth-coatto-wave di Roma Est, nata all’interno di un movimento artistico denominato 03:33, con l’intento di proporre contenuti attraverso un linguaggio diretto (coatto) e di sperimentare sonorità attingendo a una vasta gamma di stili che fluttuano tra la dark-wave e il synth-pop. “”, quarto lavoro della band, arriva dopo la cosiddetta trucilogia di Roma Est (“Roma Est” 2016, “Bundytismo” 2017 e “Semo Solo Scemi” 2019). A differenza dei primi tre ...

