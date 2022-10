Blackface al teatro di Crema | l’assessore congolese si infuria | “Razzisti”

(Di giovedì 20 ottobre 2022), 20 ott — Italiani che sfoggiano il tanto vituperato, in provincia di Cremona: peggio che nell’Alabama degli anni Venti! Signora mia, dove andremo a finire: questi zotici della Bassa hanno bisogno di una bella lezione di inclusività. Lezione che è arrivata, puntuale con tanto di predicozzo e sonora lavata di capo, dalal Welfaresco Anastasie Musumary.alsco,siL’episodio risale al 24 settembre scorso. Siamo aldell’oratorio di San Bernardino: va in scena una recita della compagnia Lo Schizzaidee. Una rappresentazione teatrale dai nobilissimi scopi, cui parte dei proventi verrà donata ...

la Repubblica

...99/settimana prezzo bloccato Attiva Ora Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Il caso "" all'...... il più importante festival musicale italiano non è stato capace di dotarsi di undecente) ... per cominciare, in una casa altoborghese, e con il Moro di Venezia senza, dunque del tutto ... 'Tale e quale', BlackFace al contrario. Carlo Conti: "Speriamo che nessun bianco si offenda"