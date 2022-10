“Berlusconi? Vuole sfregiare Meloni” Ricognizione sul Cav psico-politico

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Non sente bene da un orecchio, parla un po’ a ruota libera, si confonde sui collegi uninominali, racconta sempre la stessa barzelletta su lui e il Papa in aereo, comincia forse ad assomigliare... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

"La verità " spiega a La Stampa un esponente azzurro " è che quasi la metà del partitoche il governo inizi a lavorare.deve accettare che in Forza Italia ci sono le correnti e fare ...Una commedia mediocre sulla quale Giorgia Melonisubito far calare il sipario sostenendo che ...puntata del famoso "non sono ricattabile" che puntava a sminare la prima bomba di Silvio...Gli audio anti-Zelensky di Berlusconi mettono la Meloni alle strette: il governo o sarà atlantista o non si fa. La mano di Mattarella ...Ieri, nonostante le prime smentite, c'è stato un incontro tra il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi e l'ex magistrato Carlo ...