Berlusconi | “Ridicolo mettere in discussione il mio atlantismo”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 20 ottobre 2022) ROMA – “Data la gravità del momento internazionale e l’importanza delle decisioni da assumere per il futuro del nostro Paese, pensavo di dover dedicare il mio tempo a cose più importanti che a rettificare interpretazioni distorte e francamente ridicole del mio pensiero. Forse tutto questo si potrebbe evitare semplicemente se si mettessero da parte alcune pessime abitudini, come carpire e registrare di nascosto brani di conversazioni private”. Lo afferma, in un’intervista al Corriere della Sera, il presidente di Forza Italia Silvio, dopo le polemiche sulle sue frasi sull’Ucraina. “Io non ho dato nessuna interpretazione assolutoria all’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa. Al contrario, ribadisco per l’ennesima – e spero ultima – volta che la mia posizione coincide assolutamente con quella del governo italiano, dell’Unione europea, ...