Berlusconi chiama Mentana in diretta a Tg La7 | cos’è successo

(Di giovedì 20 ottobre 2022) News Tv.durante ladel Tg La7. Il Cavaliere aveva qualcosa di molto importante da dire al giornalista, che poi ha fatto da tramite tra lui e il pubblico da casa. Enricoha riferito ai telespettatori quanto gli è stato comunicato da Silvioinnazionale. Cosa aveva di così urgente da dirgli da interrompere ladel Tg La7?durante il Tg: cosa gli ha detto Il giornalista stava proprio parlando di Silviodurante il Tg La 7. In particolare stava discutendo della posizione del leader di Fratelli d’Italia pro Putin.ha interrotto il suo servizio per ...

...00 - Gruppo Parlamentare "Per le autonomie (SVP - Patt, Campobase e SudNord)" del Senato ... Gruppo Parlamentare "Forza ItaliaPresidente". Gruppo Parlamentare "Civici d'Italia " Noi ...... con i relativi capigruppo di Camera e Senato • Dopo le tensioni trae Meloni e gli ...00 : Gruppo parlamentare "Per le autonomie (SVP - Patt, Campobase, SudNord)" del Senato - ...A meno di sorprese si concluderanno domani con l'incarico a Giorgia Meloni: ma i contrasti dentro la destra potrebbero complicare le cose ...Nella dichiarazione rilasciata dal leader di Forza Italia su Facebook, si riconosce il ruolo della stampa nella vicenda che lo ha riguardato da vicino in questi giorni ...