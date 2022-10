Berlusconi al Corriere | “Ridicolo mettere in discussione il mio atlantismo”

Lo afferma, in un'intervista aldella Sera, il presidente di Forza Italia Silvio, dopo le polemiche sulle sue frasi sull'Ucraina. 'Io non ho dato nessuna interpretazione ...Ha suscitato polemiche l'audio del Presidente di Forza Italia, Silvio, su Volodymyr ... ha dichiarato l'ex Presidente del Consiglio, in un'intervista rilasciata aldella Sera. ...un audio, registrato di nascosto durante un’assemblea di Forza Italia alla Camera, in cui si sente Silvio Berlusconi fare una propria ricostruzione delle responsabilità sulla guerra in Ucraina. In bre ...La diretta video e tutte le ultime notizie delle consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo: il Gruppo Misto non voterà la fiducia, anche le Autonomie verso il no.