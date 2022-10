' Benvenuti a Britaly' | l' Economist paragona la Gran Bretagna di Truss all' Italia | ' Instabilità e bassa crescita'

(Di giovedì 20 ottobre 2022) ''. L'mette in copertina Lizvestita da gladiatore, che brandisce una forchetta con gli spaghetti arrotolati per sostenere come laassomigli sempre ...

'. L' Economist mette in copertina Liz Truss vestita da gladiatore, che brandisce una forchetta con gli spaghetti arrotolati per sostenere come la Gran Bretagna assomigli sempre di ...La 'corsa' al dopo Truss approfondimento Caos politico nel Regno Unito, l'Economist: "in" Nel regno Unito parte così la 'corsa' al dopo - Truss. Lei stessa ha detto di augurarsi ...L'Economist mette alla berlina l'Italia con un colpo "di rimbalzo". Il settimanale finanziario prende di mira la premier britannica ...L’Inghilterra sta passando un momento difficilissimo dal punto di vista politico: la premiere appena nominata Liz Truss è già in crisi, il progetto di trasformazione del Paese nel paradiso liberista a ...