Bentornati a Silent Hill | Svelato il futuro della serie con Film | Giochi e Serie interattiva

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Mostrato in anteprima durante il livestreamTransmission, il Remake di2 rappresenta il primo di molti entusiasmanti progetti che faranno la gioia degli amanti del franchise diper molti anni a venire.2 – Sviluppato da Bloober Team in collaborazione con Akira Yamaoka e Masahiro Ito (PlayStation®5 e PC STEAM®): Townfall – Co-prodotto con Annapurna Interactive e No Code (Piattaforme TBC)f – Una storia completamente inedita ambientata nel Giappone degli anni ‘60 (Piattaforme TBC): Ascension – una nuovastreaming ...