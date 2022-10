Belgio | Meunier a rischio per il Mondiale? Le sue condizioni

(Di giovedì 20 ottobre 2022), Thomasper ilin Qatar? Ledell’esterno del Borussia Dortmund Il Borussia Dortmund ha fatto sapere che Thomasha rimediato una frattura dello zigomo nel match di Coppa di Germania contro l’Hannover. Il club giallonero ha fatto sapere che per le prossime gare il belga non sarà inevitabilmente a disposizione, ma conta di tornare in tempo per l’inizio delin Qatar. L'articolo proviene da Calcio News 24.

