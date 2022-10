Belén Rodriguez | l' abito in pelle la tradisce O forse no

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La showgirl spalanca le braccia e il bottone del suo vestito in, firmato Ermanno Scervino, cede. Incidente hot solo sfiorato a Le Iene. Superato l'imbarazzo, resta lo stile di unperfetto per l'autunno

Vanity Fair Italia

A livello umano, invece, Antonino pecca di superbia ed è convinto di essere stato scelto per il Gf Vip per motivazioni del tutto lontane dal fatto di essere l' ex fidanzato di Belen, ...Leggi anche > Gf Vip, Cristina Quaranta minaccia di uscire: 'Nella casa per soldi, ma se vado via li prendo lo stesso' Leggi anche > Cecilia, pancino sospetto sui social: incinta del suo ... Stefano De Martino: «La paura di invecchiare solo»