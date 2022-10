Beach Volley | gli Azzurri in gara al Pro Tour di Dubai

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Prosegue l’attività internazionale deiers italiani. Sabato 22 ottobre 2022 a(Emirati Arabi Uniti) infatti, prenderà il via il primo dei due appuntamenti “Challenge” delPro2022 in programma questo mese proprio negli Emirati Arabi. Quello che inizierà sabato e che terminerà martedì 25 ottobre, sarà l’ottavo evento challenge del circuito internazionale della disciplina sulla sabbia e vedrà la partecipazione di tre coppie italiane: Enrico Rossi/Adrian Carambula e Alex Ranghieri/Marco Viscovich partiranno direttamente dal main draw, mentre gliJakob Windisch e Gianluca Dal Corso cominceranno la loro avventura dalle qualifiche. (foto@fipav.it) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è ...

Giornale di Segrate

... 150mila 300 euro per la riconversione del campo da tennis di Olcenengo in un campo dacoperto; 485mila 654 euro per la messa in sicurezza ed efficentamento energetico della palestra ...Prosegue l'attività internazionale dei ragazzi delitaliani. Il prossimo sabato, a Dubai , prenderà il via il primo dei due appuntamenti 'Challenge' delPro Tour 2022 in programma questo mese proprio negli Emirati Arabi. Quello che ... Beach Volley, il tricolore al “Marconi”: Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta campioni d'Italia Milano, 20 ott. – (Adnkronos) – Continuare a essere protagonista in Serie A1 e per la seconda volta consecutiva nella CEV Champions League. Sono ambiziosi gli obiettivi della Vero Volley Milano, che q ...A Milano presentazione ufficiale con la nuova denominazione per le vice campionesse d'Italia, che vogliono ripetere una nuova stagione da protagoniste in Serie A1 e nella CEV Champions League. Anche g ...