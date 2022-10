(Di giovedì 20 ottobre 2022) Accordo trovato tra FIBA e Rai: la tv di Stato trasmetterà ledell’nelleaidi Filippine, Indonesia e Giappone del. A riportare il fatto compiuto il Corriere della Sera, che fornisce anche ulteriori dettagli su una vicenda che si era trascinata da qualche tempo. Non solo-Spagna dell’11 novembre, dunque, ma tutti gli incontri rimanenti della fase di accesso alla rassegna iridata andranno in tv in chiaro. Si parla, in sostanza, di Georgia-del 14, di-Ucraina del 23 febbraio e di Spagna-del 26 febbraio. NBA 2022, i risultati della notte (20 ottobre): esordio da incubo per Nets e Heat. Banchero perde, ma è una prima da ...

OA Sport

...bond, allo sviluppo del capitale umano e del territorio, di particolare interesse è la creazione di un tavolo di esperti per elaborare una strategia energetica per il territorio". L'...... unica giocatrice al mondo con le scarpe disegnate per lei taglio "tre quarti", daquasi, e ... Si parte 2 - 0e come inizio non c'è male. Un vantaggio che permette di assorbire la ... Basket, Italia sulla Rai per le ultime quattro partite di Qualificazioni Mondiali 2023 Il tabellino personale del giocatore di origine italiana parla di 27 punti, 9 rimbalzi, 5 assist e 2 stoppate: un debutto così importante di un rookie non si vedeva dal lontano 2003 quando a riuscirci ...La nuova stagione NBA è ormai alle porte ed è pronta a dare spettacolo sui parquet americani e su Sky, con l’inizio della Regular ...