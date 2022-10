Basket | Eurolega 2022 2023 | risultati e classifica aggiornata

Milano vince una partita splendida in rimonta a Monaco di Baviera: un grande Bayern va k.o. 83 - 81. I bavaresi restano a zero vittorie, seconda vittoria in tre partita per i ragazzi di Messina. La ...... partita in diretta dalla Stark Arena di Belgrado, si gioca alle ore 20:30 di giovedì 20 ottobre: appuntamento in un palazzetto prestigioso per la 4giornata di2022 - 2023 . Si ...In casa dei tedeschi, all’Audi Dome, si gioca la quarta partita per la squadra milanese in Eurolega. Il primo quarto è molto combattuto. Zipser apre la sfida per il Bayern. L’ex Golden State mette a ...Nella postazione di Eleven Sports tocca al coach vincitore Ettore Messina fare il primo commento a questa quarta di stagione regolare all'Audi Dome tra Bayern Monaco e Olimpia ...