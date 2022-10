Barcellona-Villarreal oggi in tv | canale | orario e streaming Liga 2022 2023

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Alle 21:00 ilsfiderà ilin occasione della decima giornata di. Al Camp Nou Xavi si gioca tutto: tre punti decisivi per rimanere nei piani alti ma anche la panchina. Le sconfitte contro Inter e Real Madrid hanno messo in discussione tutto dopo un buon inizio: ora i blaugrana devono voltare pagina. Di fronte c’è la squadra di Emery, da sempre cliente scomodo. Potrete seguire il match su Dazn con telecronaca di Stefano Borghi. SportFace.

