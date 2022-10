(Di giovedì 20 ottobre 2022) L'obiettivo e' quello di provare a quantificare i danni materiali e immateriali che subirebbe il nostro paese e gli strumenti per governare o minimizzare questo impatto 20 ottobre 2022

L'obiettivo e' quello di provare a quantificare i danni materiali e immateriali che subirebbe il nostro paese e gli strumenti per governare o minimizzare questo impatto 20 ottobre 2022Via Nazionale sottolinea l'effetto negativo del caldo nelle prove Invalsi che si svolgono fra fine maggio e giugno suggerendo così undi data o l'utilizzo di sistemi di aria condizionata nelle ... Bankitalia: "Cambio clima pesa su Pil e voti studenti" - Italia Il cambiamento climatico e l’aumento delle temperature previsto dalla comunità scientifica, avranno effetti negativi anche sull’economia italiana nel medio-lungo termine colpendo in particolare l’agri ...Secondo Banca d'Italia, le alte temperature danneggiano anche i risultati degli studenti più piccoli e gli esami di matematica. Via Nazionale sottolinea l'effetto negativo del caldo nelle prove Invals ...