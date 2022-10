Bankitalia | “Bilancia dei pagamenti in negativo causa caro energia E gli investitori esteri hanno venduto 100 miliardi di titoli italiani”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Brutte notizie dal bollettino dideie posizione patrimoniale sull’estero. Sia sul fronte delladei, sia per quanto riguarda la fiducia degli. Nei dodici mesi terminati ad agosto il saldo di conto corrente dell’Italia – che rappresenta l’interscambio con l’estero di beni, servizi e redditi – è risultato in deficit per 1,9di euro contro un surplus di 76,3nello stesso periodo dell’anno precedente: un crollo dovuto alche ha gonfiato il valore dell’import. “Il calo del saldo di conto corrente – si legge – è quasi interamente dovuto al forte peggioramento del saldo mercantile (da 72,7 a -3,2 ...

Il Fatto Quotidiano

- Cina:commerciale a settembre. - Usa: indice manifatturiero Empire a settembre. MARTEDI' ... -: presentazione del volume "Storia della Banca d'Italia". Intervento introduttivo del ...- Eurozona:commerciale, agosto. - Italia: Istat, permessi di costruire, II trimestre; Istat, economia non osservata nei Conti nazionali, anno 2020; aggiornamentosu debito ... Bankitalia: “Bilancia dei pagamenti in negativo causa caro energia Nei dodici mesi terminati ad agosto il saldo di conto corrente dell’Italia – che rappresenta l’interscambio con l’estero di beni, servizi e redditi – è risultato in deficit per 1,9 miliardi di euro co ...Nel mese di agosto il debito pubblico dell’Italia cala di 12,8 mld attestandosi a 2757,8 miliardi di euro. Lo rende noto Bankitalia nella pubblicazione " ...