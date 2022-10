(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – Stefano, Coordinatore Nazionale di, commenta duramente le parole disu Putin e sulla guerra in Ucraina, contenuti nei due audio diffusi nei giorni scorsi. “Ledi Silvio, che peraltro stimo per la sua storia politica, sono assolutamente fuori luogo e pericolose per la credibilità internazionale dell’Italia. Nessuna giustificazione è possibile, anche perché questa uscita è solo l’ultima di una lunga serie di esternazioni pubbliche decisamente ambigue”.ha proseguito prendendo le distanze dalle affermazioni del leader di Forza Italia: “Nessuna affermazione che possa anche solo lontanamente apparire come una giustificazione del massacro avviato da Putin con l’aggressione al popolo ...

Tag24

Il segretario nazionale diPopolare, Stefano, li ha tirati in ballo, ieri in un video in cui li critica per essere contrari alla privatizzazione della sanità e alla sottoscrizione di convenzionamento del ...Per questo annuncia di essere pronto, in qualità di presidente dipopolare, ' a ...alla Regione di convenzionare una clinica privata presentarsi alle prossime regionali Per... Bandecchi (Alternativa Popolare): "Da Berlusconi dichiarazioni ingiustificabili" Stefano Bandecchi, Coordinatore Nazionale di Alternativa Popolare, condanna le parole di Berlusconi su Putin e ne prende le distanze ...Elezioni Umbria. Bandecchi, in un video postato sui suoi canali social, ha annunciato l'avvio della sua campagna elettorale ...