Bagnaia "Pressione Resto concentrato sulla pista"

(Di giovedì 20 ottobre 2022) SEPANG (MALESIA) " "Non ci saranno problemi di. In questi momenti si fanno le stesse cose di sempre. Leggo un libro, guardo un film, riguardo le sessioni delle precedenti corse di Sepang. Vivo normalmente: se voglio aver una buona performance devo restareper il lavoro". Pecco, ...

SEPANG (MALESIA) " "Non ci saranno problemi di. In questi momenti si fanno le stesse cose di sempre. Leggo un libro, guardo un film, ... Pecco, intervenuto nella conferenza stampa di ...Nonostante le parole di Fabio Quartararo post Gran Premio d'Australia, solo Peccopuò perdere questo Mondiale. Non fare errori e gestire lasaranno le sfide più importanti da qui a ...Ora è diventato lui l’uomo da battere, il più osservato della MotoGP. Pecco Bagnaia scatta a Sepang da leader iridato, con anche la possibilità di chiudere i conti. Dopo il titolo Moto2, arriverà anch ...A due gare dal termine Bagnaia (233 punti) conduce la classifica davanti a Quartararo (219) e Aleix Espargaro (206).