Baccini contestato per il testo sulle donne "che fanno da mangiare e san far l'amore". La sua risposta

A quel punto una ragazza del pubblico lo haper quel testo in cui in una frase si dice che le donne "fanno da mangiare, sanno cucinare, odiano stirare, e san far l'amore" .ha ...Il cantautore genovese è statodurante un'ospitata a un premio letterario. E lui si difende attaccando il politically correct imperante Francescoquando ha scritto 'Le donne di Modena', suo grande successo degli ...Il cantautore prima di ricevere un premio viene contestato per il suo testo di 32 anni fa. Impossibile chiarire, quindi ecco la replica a tutta ironia ...L'artista contestato per una sua vecchia canzone nella quale diceva che le donne "fanno da mangiare, sanno cucinare, odiano stirare". Lo sfogo sui social: "Allora cancelliamo De André, Dalla, Jannacci ...