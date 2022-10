Avvocato Luigi Parenti | “Cartelle Equitalia | le possibilità del cittadino per difendersi da notifiche errate”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – Rivolgendosi ad un professionista si può individuare lo strumento più efficace: dall’autotutela all’accertamento con adesione Roma, 20 ottobre 2022. L’arrivo di una notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto in un momento complesso dal punto di vista economico come quello attuale, rappresenta uno spettro per i cittadini italiani. Una multa non pagata, un errore nella dichiarazione dei redditi o un debito dimenticato possono trasformarsi in problemi non di poco conto se trascinati nel tempo, perciò è bene non sottovalutare le comunicazioni e allo stesso tempo non farsi prendere dal panico. “Oggi sono disponibili diversi strumenti che permettono ai cittadini di tutelarsi e di impugnare i provvedimenti che ritengano errati o illegittimi” spiega l’, patrocinante in Cassazione e titolare ...