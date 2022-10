Agenzia ANSA

Ripudio ogni forma della corruzione che è un veleno paralizzante, che ci impedisce di migliorare insieme l'". Lo ha detto il presidente Alexanderder Bellen in una breve dichiarazione in ...Johann Michael Haydn nacque il 13 Settembre 1737 a Rohrau, inmeridionale, vicino all'... con Giovanni Acciai, Luigi Ferdinando Tagliavini, Gustav Leohnardt, BobAsperen, Christopher Kent. ... Austria: Van der Bellen, corruzione è veleno paralizzante Il nome del partito proviene da una canzone del suo gruppo punk-rock, mentre in Austria è diventato famoso per aver fatto installare una fontana di birra. Alla scoperta di Dominik Wlazny, in arte Marc ...Exploit del Partito della birra alle elezioni presidenziali in Austria: il suo candidato e leader, Dominik Wlazny, è arrivato al terzo posto ...