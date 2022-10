Audio Berlusconi | Mentana | “Dice quello che pensa”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – ”La verità sulle frasi dicarpite daglifiltrati in questi giorni, per quanto possa sembrare disarmante, è che si tratta semplicemente di quel che il leader di Forza Italia”. E’ quanto scrive il direttore del TgLa7 Enricoin un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook. ”Smentite, contestualizzazioni, messe a punto, correzioni sono solo dettate dalle pressanti richieste di collaboratori e alleati, in vista della formazione del governo – continua nel post – Ma quel cheha raccontato ai deputati di Forza Italia, vincolandoli al più assoluto riserbo, su Putin e Zelensky è parola per parolache aveva detto in tv, senza ovviamente vincoli di sorta, da Vespa tre giorni prima delle elezioni”. ”Nella sostanza che è ciò che ...