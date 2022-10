Attivisti bloccavano le strade della Città | vietato il ritorno a Roma per 11 persone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Per undicipolitici, che negli scorsi giorni avevano bloccato ledi, è arrivato il divieto di ritornare nella Capitale. Ciò è avvenuto per mano del Questore, che nella giornata di oggi ha emesso undici fogli di via obbligatori. I primi due episodi, per mano deglipolitici, si sarebbero svolti su via Salaria e via Marco Polo. Il terzo si sarebbe verificato il 17 ottobre, quando è stato bloccato il Grande Raccordo Anulare, all’altezza dello svincolo Nomentana/Casal Monastero. L’ultimo episodio si sarebbe verificato sempre sul GRA, questa volta all’altezza dell’uscita sulla via Ardeatina. Le conseguenze per gliche hanno bloccato il traffico diCome sappiamo, tutti e quattro gli episodi i blocchi sono stati rimossi dalla Polizia di Stato in ...