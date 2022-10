Atp Napoli 2022 | Moutet si ritira contro Kecmanovic | ecco cos’è successo

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Corentinsi èto sul punteggio di 3-5il serbo Miomirnell’ottavo di finale dell’Atp 250 di. Il giocatore francese comeNardi, già prima di iniziare non era convinto e contestava la scivolosità del campo. Nel corso del match si è gradualmente innervosito, ribadendo più volte il suo punto di vista nonostante apparentemente le condizioni non fossero proibitive ed erano molto simili tra le due metà campo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata quando dopo aver preso break spacca la racchetta e dopo un conciliabolo decide dirsi e lasciare il campo. Sul 3-3 il transalpino ha preso un codice per audible obscenity per aver insultato i campi ad alta voce usando parolacce. SportFace.