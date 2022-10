Atp Napoli 2022 | Moutet considera il campo troppo scivoloso | lancia la racchetta e si ritira VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 ottobre 2022) E’ un Corentintotalmente fuori controllo al torneo Atp di. Il tennista francese, insul D’Avalos contro Kecmanovic nel secondo turno del torneo partenopeo, è visibilmente contrariato dal fatto di dover giocare su unche ritienee dunque pericoloso. Sul 3-3 prende un codice per audible obscenity, poi dopo aver subito break prende lae lacon violenza verso gli spalti vuoti. A quel punto, la furia è ormai totale e decide di salutare l’avversario serbo e il giudice di linea e dirsi in aperta polemica per la decisione di giocare nonostante l’umidità. Va detto che le condizioni sono apparse sicure per poter giocare ai (pochi) presenti. In alto ecco il ...