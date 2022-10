ATP Napoli 2022 | Matteo Berrettini | “Volevo rifarmi dopo la sconfitta di Firenze | stasera una bella pizza!”

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ci voleva.aveva voglia di rifarsila battuta d’arresto molto amara del torneo di. Di scena a, il romano ha affrontato nuovamente lo spagnolo Roberto Carballes Baena e si è imposto per 6-4 6-2. Una partita di tutt’altro tenore rispetto a quella dell’evento toscano., infatti, ha avuto un rendimento nettamente migliore al servizio e questo gli ha permesso di essere anche più lucido in risposta. Per questo, l’incontro ha avuto poco da dire anche perché Carballes Baena è stato molto meno efficiente da fondo di quanto lo fosse stato precedentemente. “ladi, avevo sprecato tante possibilità in quel caso. Non ho cambiato ...