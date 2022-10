ATP Napoli 2022 | Fabio Fognini salvato dall’umidità Pablo Carreño Busta avanti 3-0 | poi lo stop

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Arriva dopo soli 9 minuti di gioco l’interruzione per il campo reso troppo scivoloso a causa dell’umidità nella sfida tra l’italianoe l’iberico, testa di serie numero 1 del torneo di singolare maschile della TennisCup: il match viene fermato sul 3-0 pesante per lo spagnolo nel primo set. Le statistiche, fino al momento dello, parlano di quattordici punti giocati, dei quali dodici vengono vinti dallo spagnolo, che ottiene il break a quindici nel primo gioco ed a zero nel terzo, convertendo sempre la prima palla break a disposizione., al contrario, vince solo due punti, dei quali uno in risposta. Il match riprenderà domani. Foto: LaPresse