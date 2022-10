Aston Villa | ufficiale | Gerrard esonerato con effetto immediato

Leggi su sportface

Steven Gerrard è stato esonerato dall'Aston Villa, decisione presa dalla società londinese in seguito all'ennesima sconfitta stagionale, quella contro il Fulham, pesante perché arrivata col punteggio di 3-0 nell'infrasettimanale di Premier League. Apertamente contestato dai tifosi, che gli hanno di fatto annunciato l'esonero con dei cori, l'allenatore è poi stato effettivamente mandato via con: "Vorremmo ringraziare Steven per il suo duro lavoro e impegno e augurargli ogni bene per il futuro", dichiara un portavoce del club.