Astolfo | la recensione | mai rinunciare all’amore | nemmeno in terza età

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ladi, il film di e con Gianni Di Gregorio presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e al cinema dal 20 ottobre distribuito da Lucky Red, una commedia romantica dellaetà con co-protagonista Stefania Sandrelli. C'è una grande dolcezza e gentilezza nel cinema di Gianni Di Gregorio e la conferma arriva nella nostradi, il suo ultimo film presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e al cinema dal 20 ottobre distribuito da Lucky Red.è un po' l'alter ego del regista e attore, che torna a scrivere e dirigersi e azzarda a questo punto della carriera a imbastire una commedia romantica dellaetà. Già l'incipit della pellicola fa trasparire la lucidità di Di Gregorio: il nostro amichevole pensionato ...

