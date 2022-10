Assurdo a Trento | detenute in rivolta contro la destra al governo | cella in fiamme Il Sappe si rivolge alla meloni

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Una detenuta appicca il fuoco ine quattro poliziotte finiscono in ospedale. I fatti sono accaduti ieri nella Casa circondariale di. “Verso le ore 15.30, dopo la chiusura delle celle, alcunehanno messo in atto una rumorosa e violenta protesta”. Lo racconta Massimiliano Rosa, segretario provinciale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. E spiega che lehanno cominciato a sbattere sui cancelli delle celle pentole e piatti manifestando la loro contrarietànuova compagine politica salita al. Una detenuta maghrebina dà fuocoIl personale di Polizia Penitenziaria è immediatamente intervenuto per sedare la protesta. “Dopo pochi minuti – continua Rosa -, è scattato l’rme ...