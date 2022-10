Arrestato in Italia su richiesta degli Stati Uniti il figlio di un governatore russo

Leggi su tpi

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Non sapeva di essere destinatario di un mandato d’arresto internazionale: Artiom Uss,di un alto funzionario, ildella regione siberiana di Krasnoyarsk, Aleksander Uss, è stato fermato dagli agenti di polizia dell’aeroporto di Malpensa e condotto nel carcere di Busto Arsizio, su. È implicato in un caso di vendita illegale di tecnologie americane a compagnie di armamenti in Russia. Si trovava indi passaggio, stava per prendere un volo che lo avrebbe portato in Turchia. Domani è stata fissata per lui una audizione nella quale gli verrà chiesto il consenso ad essere estradato. In caso negativo gli Usa avranno 45 giorni per far arrivare ai giudicini la ...