Calciomercato.com

Gli appassionati sognano un- Portogallo per vedere Leoe Cristiano Ronaldo uno di fronte l'altro in quella che potrebbe essere una vera resa dei conti di due carriere in ogni caso ...A questi gol si sommano i 31a segno nelle 75 partite con l'. "Tutto ciò che ho amato di più come lavoro è finito - ha detto il 'Pipita', a fine partita - . È durato metà della mia ... Argentina, Messi non ha dubbi: 'Le favorite per il Mondiale sono altre' Le parole di Lautaro Martinez a tre settimane circa dallo stop dei campionati e dall'inizio del Mondiale in Qatar con la sua Argentina Nella… Leggi ...I giganti chiamati a brillare dal 20 novembre stanno attraversando periodi difficili: hanno meno di trenta giorni per tornare leader delle loro Nazionali e trascinarle al titolo più prestigioso. E il ...