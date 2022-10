Anzio | cantieri aperti | a Lido dei Pini arrivano nuovi marciapiedi e pubblica illuminazione green

(Di giovedì 20 ottobre 2022)– Proseguono senza sosta gli interventi dell’Amministrazione Comunale di, guidata dal Sindaco, Candido De Angelis, finalizzati alle opere di riqualificazione dei quartieri del territorio. Nei giorni scorsi, lungo la litoranea diDei, è stato aperto il cantiere per la realizzazione dei, dellae dell’arredo urbano. La nuova opera, pianificata dal Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana, che si aggiunge alla recente approvazione del progetto esecutivo per il consolidamento e la ristrutturazione della scuola Leonardo da Vinci –dei, prevede un investimento pari a circa 200.000 euro e ...

Il Faro online

