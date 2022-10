(Di giovedì 20 ottobre 2022)è stato l’ unico imprenditoreno invitato come relatore all’Energy Business Forum Algeria-Unione Europea, tenutosi ad Algeri l’11 e il 12 ottobre

È stato l'unico imprenditore italiano invitato come relatore all'Energy Business Forum Algeria - Unione Europea, tenutosi ad Algeri l'11 e il 12 ottobre scorsi., presidente di Federacciai, ci racconta come è andato il summit. "L'Algeria ha presentato un piano da 50 miliardi che dovrebbe portare la produzione di gas da 120 miliardi attuali a 160 ...... Alberto, nonché da una delegazione tecnica composta da Alberto Bottazzi, Corrado Cavallini, Angelo Consoli, Fabiano Spada e la Ugl Metalmeccanici con il Segretario Nazionale,Spera, e ... Antonio Gozzi (Federacciai): l'Italia deve far accettare il gas all'Europa Il presidente di Federacciai: "I rigassificatori di Piombino e Ravenna sono necessari. E con il nucleare sloveno tamponiamo l'emergenza" ...Giovanni Arvedi protagonista con un’intervista faccia a faccia dedicata presente e futuro dell'acciaio italiano ...