Anticipazioni Gf Vip | clamoroso | stasera Marco Bellavia torna nella casa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 20 ottobre 2022)farà ritorno al Grande Fratello Vip. Un’anticipazione lanciata poco fa dalla produzione rivela che nel corso della puntata in onda in prima serata su Canale 5 il concorrente, che aveva lasciato il programma tra le polemiche, il concorrente tornerà in studio per raccontare la sua versione dei fatti.al Grande Fratello Vipdopo le polemiche “Direzione Gf Vip, ci vediamo?”, questo il messaggio, accompagnato da una foto, postato dall’ex concorrente sul proprio account Instagram. Ovviamente il profilo ufficiale del Grande Fratello Vip ha subito lanciato la notizia annunciando il ritorno del concorrente più discusso di questa edizione e che ha dato vita ad un acceso quanto infuocato dibattito ...