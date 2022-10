Anno da record per le mele annurche | ma c’è la minaccia del caro energia

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Per la produzione diil 2022 è undasia per la qualità che la quantità del prodotto. Ma le circa 500 imprese agricole campane che hinvestito ingenti fondi per attrezzare i campi di produzione sonote dal. A lanciare l’allarme è Giuseppe Giaccio, presidente del Consorzio tutela mela annurca Igp. L’aumento dei costi rischia di ridurre ogni margine di utile, se non addirittura di cancellarlo, dopo undi lavoro. Nessuna emergenza climatica, temperature autunnali perfette per l’ ‘arrossamento’: il 2022 poteva essere uno degli anni da ricordare in positivo. Ma l’entusiasmo dei produttori è purtroppo svanito nel volgere di pochi mesi. I prezzi degli ...

... l'EPS si è attestato a 1,05 dollari contri gli 1,01 attesi dagli analisti, mentre il fatturato è salito a 21,45 miliardi (rispetto ai 13,8 miliardi dello stesso periodo dello scorso) deludendo ...... che non tiene conto di energia, cibo, alcol e tabacco, salito aldel 6,5%. Dati che, oltre ... In parallelo pane, cereali, carne e prodotti caseari sono aumentati del 14,5% rispetto all'...Record del deficit del commercio estero nei prime sei mesi dell'anno in Giappone, a fronte del progressivo deprezzamento dello yen sulle principali valute. (ANSA) ...NEW YORK - Risultati trimestrali in chiaroscuro per Tesla e titolo in calo di oltre il 5% nell’after-hours, subito dopo la pubblicazione dei conti. L’utile per azione è stato ...