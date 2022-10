Animali Fantastici 4 si farà?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Recensioni positive ed elogi dai fan di Harry Potter. Quando è uscito nel 2016e dove trovarli, è stato un successo. Warner Bros aveva previsto cinque film. Per adesso ne sono stati realizzati solo tre. La star del franchise Eddie Redmayne si è espressa sull’ipotesi di4, senza però fornire certezze. Secondo il piano originale, le storie di Newt Scamander, Albus Silente e Gellert Grindelwald si dovevano svolgere in un arco di cinque film. Improbabile al momento pensare ad un quarto capitolo, di cui non si hanno nemmeno di ipotesi sulla trama. Si possono solo fare ipotesi sul debutto, che avverrà non prima del 2024. Questa storia potrebbe non avere mai un finale adeguato, almeno secondo Eddie Redmayne. L’attore, alla domanda di IndieWire se ci sarà un...