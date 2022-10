(Di giovedì 20 ottobre 2022) Un Pd a sinistra? 'Per il Pd , ledevono essere "la tenuta del sistema economico e la. Io penso che queste siano le due. Ci sono tanti altri obiettivi ma ...

Globalist.it

Così, a margine di un convegno sull' Economia Sociale a Bologna , il ministro del Lavoro,ha replicato a chi gli chiedeva quali debbano essere le priorità per il Partito Democratico . ...Lo ha detto il ministro del Lavoro,, a margine del convegno 'L'economia sociale' organizzato a Bologna. 'Credo che sia davvero una follia che mentre si forma un governo si apra questo ... Andrea Orlando: “Per il Pd tra le priorità la lotta alle disuguaglianze” Bologna, 20 ott. (askanews) - E' una "follia" la discussione che si è aperta dopo le dichiarazioni del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, proprio nel momento in cui "si sta formando il governo" ...Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando ha replicato a chi gli chiedeva quali debbano essere le priorità per il Partito Democratico.