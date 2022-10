Andrea Giambruno fuori dai Tg Mediaset dopo l' elezione di Giorgia Meloni

fuori dai Tg Mediaset dopo l'elezione di Giorgia Meloni: è dispiaciuto per la decisione del Biscione. Argomenti trattatifuori dai Tg Mediasetvuota ...... Licia Ronzulli , a capogruppo dei pochi senatori di FI , va stigmatizzata la chiamata in causa dell''uomo' - come lo ha definito l'attempato senatore di Arcore - della Meloni ,, ...Le frizioni che non rientrano affatto fra Giorgia Meloni ed il Cav e la domanda: perché Andrea Giambruno, non condurrà più il TG su MediasetDopo la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni politiche, il compagno Andrea Giambruno è stato fatto fuori dai Tg di Mediaset.