(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) –sull’, con una ‘nuovaalladiper l’anticiclone africano. Il livello del mare a livello globale, avverte la NASA, è aumentato di circa 21-24 centimetri dal 1880 a causa del Riscaldamento Globale e continuerà a salire nel corso di questo secolo come indicato dall’IPCC, Gruppo intergovernativo sul Cambiamento Climatico. Si prevede un rialzo del livello marino di 28-55 cm, se saremo in grado di contenere le emissioni di gas serra, ea 63-100 cm nel caso di scenari ad alte emissioni: il mare salirà a causa delper espansione termica e fusione del ghiaccio continentale. Andrea Garbinato, Responsabile Redazione del sito www.iLMeteo.it, indica ...

Adnkronos

Campagna vaccinale anti - Covid 'La somministrazione dei vaccini contro il Covid - 19 resta... attualmente eseguita con i vaccini più recenti, approvati durante l', ovvero quelli a RNA - ...Il conto alla rovescia è iniziato: mancano 66 giorni al Natale, sono passati 66 giorni dal Ferragosto, siamo perfettamente in mezzo tra le due festività, ma il tempo si è fermato: è. ... Ancora estate in Italia, con Scipione caldo fino a fine ottobre Ma già domenica 23 sarà “soleggiata e molto calda”, e la lunga scia dell’estate 2022 si protrarrà anche per i sette giorni successivi Un peggioramento sul Nord, in particolare su Alpi e Prealpi, è pre ...Ancora caldo sull'Italia, con una 'nuova estate' fino alla fine di ottobre per l'anticiclone africano Scipione. Il livello del mare a livello globale, avverte la NASA, è aumentato di circa 21-24 centi ...